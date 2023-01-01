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Renault Koleos
2009
979 000 ₽
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Renault Koleos 2009

979 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos
Renault Koleos

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Koleos
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2009
  • Пробег 246691 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 162
  • VIN 255990
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1995 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Koleos

Преимущества:
- Оригинальный ПТС, 1 владельца
- Климат-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Легкосплавные диски R17
- Все электростеклоподъемники
- Система бесключевого доступа в салон

255990

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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