Renault Logan

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Logan 2018 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые характеристики, чтобы стать вашим надежным спутником во всех поездках.

Отметим, что данный автомобиль имеет всего двух владельцев и оригинальный ПТС, что является очень важным показателем в выборе автомобиля. К тому же, мы гарантируем вам, что автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова.

Renault Logan оборудован кондиционером, что позволит вам комфортно переносить жару в знойные летние дни. Автомобиль прекрасно подойдет как для повседневных поездок по городу, так и для дальних поездок. В нем множество преимуществ, таких как экономический и надежный двигатель, комфортный салон и просторный багажник.

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