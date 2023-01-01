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Renault Logan
2018
1 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Logan 2018

1 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Stepway 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Комплектация Stepway Life City
  • Год 2018
  • Пробег 96842 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 257083
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Logan

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Logan 2018 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые характеристики, чтобы стать вашим надежным спутником во всех поездках.

Отметим, что данный автомобиль имеет всего двух владельцев и оригинальный ПТС, что является очень важным показателем в выборе автомобиля. К тому же, мы гарантируем вам, что автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова.

Renault Logan оборудован кондиционером, что позволит вам комфортно переносить жару в знойные летние дни. Автомобиль прекрасно подойдет как для повседневных поездок по городу, так и для дальних поездок. В нем множество преимуществ, таких как экономический и надежный двигатель, комфортный салон и просторный багажник.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку в кратчайшие сроки.

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Fresh Ростов Вавилова
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