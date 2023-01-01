Renault Logan

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Logan, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Германии, имеет только одного владельца и электронный ПТС.

Renault Logan – это гармоничное сочетание стиля, комфорта и практичности. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохранит его первоначальный вид на протяжении многих лет. Также Renault Logan оснащен кондиционером, который обеспечит комфортные условия в любую погоду.

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