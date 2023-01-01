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Renault Logan
2018
910 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Logan 2018

910 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 0.9 AMT (90 л.с.)
  • Комплектация Drive
  • Год 2018
  • Пробег 61458 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 405428
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 898 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Logan

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Logan, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Германии, имеет только одного владельца и электронный ПТС.

Renault Logan – это гармоничное сочетание стиля, комфорта и практичности. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохранит его первоначальный вид на протяжении многих лет. Также Renault Logan оснащен кондиционером, который обеспечит комфортные условия в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь Вам с выбором.

id405428

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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