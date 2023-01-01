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Renault Logan
2018
645 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Logan 2018

645 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (102 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 155298 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 175758
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Logan

Не знаете, какой автомобиль выбрать? Renault Logan 2018 года выпуска – это надежный и комфортабельный автомобиль, который обеспечит безопасность и удобство во время каждой поездки.

Кондиционер – это элемент, который позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне Renault Logan в любое время года. Независимо от того, насколько жарко или холодно на улице, вы всегда будете чувствовать себя комфортно в вашем автомобиле.

Бортовой компьютер – это удобное решение, которое позволяет контролировать различные параметры автомобиля и получать важную информацию о его работе.

Центральный замок – это удобная функция, которая позволяет одновременно закрывать и открывать все двери автомобиля. Это делает использование автомобиля более удобным и безопасным.

Усилитель рулевого управления – это еще один элемент, делающий Renault Logan особенно удобным в использовании. Это позволяет управлять автомобилем легко и без особых усилий.

Электростеклоподъемники передних стекол – это еще одна полезная функция, которая делает использование Renault Logan еще более удобным и комфортабельным.

Антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система – это надежность и безопасность вашего автомобиля, особенно важные при движении на больших скоростях. Система ABS предупредит о возможном блокировании колес и поможет избежать столкновения, а антипробуксовочная система позволит избежать пробуксовки колес при резком разгоне или торможении.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность купить Renault Logan 2018 года выпуска по выгодной цене и наслаждаться комфортом в каждой поездке!

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