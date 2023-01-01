Renault Logan

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль, который точно подойдет тем, кто ищет надежный и практичный автомобиль. Он имеет всего двух владельцев и оригинальный ПТС

Renault Logan 2018 года — это автомобиль, который зарекомендовал себя как один из самых популярных на дорогах России. И неслучайно: ведь он сочетает в себе простоту и надежность и экономичность.

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