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Renault Logan
2021
1 110 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Logan 2021

1 110 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (82 л.с.)
  • Комплектация Life
  • Год 2021
  • Пробег 36855 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 417769
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 82 л.с.
  • Воблер 356

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Logan

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить Вам высококачественный автомобиль Renault Sandero, 2013 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, что обеспечивает его безопасность и надежность.

Renault Sandero - это прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание комфорта и экономичности. У данного автомобиля заводское лакокрасочное покрытие, а кондиционер и обогрев сидений помогут создать комфортные условия в любое время года.

Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра, который в сочетании с механической коробкой передач обеспечивает мягкую и плавную езду на любых дорогах. Вы будете приятно удивлены тем, как легко и комфортно Вы сможете управлять этим автомобилем.

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Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля уже сегодня! Он прекрасно подойдет как для городских условий, так и для поездок на дальние расстояния. Будьте уверены, что Вы всегда будете находиться за рулем надежного и высококачественного автомобиля!

id417769

Fresh Ростов Аксай
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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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