Renault Logan

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Уважаемые покупатели, мы рады представить вам автомобиль Renault Logan Stepway, 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС, в котором указан всего 1 владелец. А самое главное - заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохраняет первоначальный вид многие годы.

Этот Renault Logan Stepway оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, передние стеклоподъемники, задние датчики парковки, легкосплавные диски R16, усилитель рулевого колеса и ABS. Благодаря всем этим опциям вы получите максимально комфортное и безопасное вождение.

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Не упустите свой шанс стать владельцем прекрасного автомобиля Renault Logan Stepway!

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