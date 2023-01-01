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Renault Logan
2018
1 369 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Logan 2018

1 369 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Stepway 1.6 MT (113 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 16312 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 175719
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
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Информация

Renault Logan

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые покупатели, мы рады представить вам автомобиль Renault Logan Stepway, 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС, в котором указан всего 1 владелец. А самое главное - заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохраняет первоначальный вид многие годы.

Этот Renault Logan Stepway оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер, передние стеклоподъемники, задние датчики парковки, легкосплавные диски R16, усилитель рулевого колеса и ABS. Благодаря всем этим опциям вы получите максимально комфортное и безопасное вождение.

Теперь вы можете стать счастливым обладателем этого автомобиля по очень выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку.

Не упустите свой шанс стать владельцем прекрасного автомобиля Renault Logan Stepway!

id175719

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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