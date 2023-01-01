Renault Logan
Преимущества:
- 2 собственника
- ПТС оригинал
- Кондиционер
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Обратная связь
- Усилитель рулевого управления
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (водительская)
- Магнитола (CD)
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