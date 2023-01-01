Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Logan
2020
1 259 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Renault Logan 2020

1 259 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Stepway 1.6 AT (102 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 64344 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 794704
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.
  • Воблер 019

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Renault Logan

Преимущества:
- 2 владельца, электронный ПТС.
- Сигнализация pandora
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)

id794704

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Renault

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2018

1 745 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2021

1 659 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2014

900 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2021

2 087 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 749 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2018

1 499 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2018

1 569 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2021

2 050 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2021

2 150 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2017

1 164 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа