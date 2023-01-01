Renault Logan
Преимущества:
- 2 владельца, электронный ПТС.
- Сигнализация pandora
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
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