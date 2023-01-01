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Renault Logan
2019
1 250 000 ₽
Возможна доставка
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Renault Logan 2019

1 250 000 ₽
Возможна доставка
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Stepway 1.6 MT (82 л.с.)
  • Комплектация Stepway Life
  • Год 2019
  • Пробег 59428 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 551146
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 82 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Logan

Преимущества:
- 1 собственник
- ПТС оригинал
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

551146

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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