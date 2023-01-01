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Renault Logan
2010
629 000 ₽
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Renault Logan 2010

629 000 ₽
Возможна доставка
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Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan
Renault Logan

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Logan
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (102 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 169233 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • Воблер 143
  • VIN 261603
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Logan

Преимущества:

- Навигация
- Камера заднего вида
- Задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

261603

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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