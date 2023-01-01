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Renault Megane
2018
1 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Megane 2018

1 549 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Megane
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5d MT (110 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 88253 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN 615828
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 54

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Megane

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы предлагаем только самые качественные автомобили от известных производителей. Сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию Renault Megane 2018 года выпуска, который только что был ввезен в Россию в этом году. Этот автомобиль - настоящий шедевр инженерной мысли и продукт тщательного труда опытных специалистов.

Ключевые особенности этого автомобиля - это электронный ПТС и отсутствие регистрации, что делает его приобретение максимально удобным и выгодным. Кроме того, вы будете рады знать, что в Renault Megane 2018 есть бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, навигационная система, ESP/ASR (опция), электрозеркала (опция) и датчики дождя и света.

Наша компания гарантирует, что этот автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации немедленно после покупки. Мы также предоставляем бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением этого автомобиля, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную пользу от своей покупки.

Заключительно, мы хотели бы напомнить вам о нашей специальной акции. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот документ поможет вам лучше понять все преимущества Renault Megane 2018 и принять правильное решение о его покупке.

Благодарим вас за внимание к нашей компании и надеемся, что уже скоро вы станете владельцем этого потрясающего автомобиля!

id615828

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