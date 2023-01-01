Renault Megane

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль Renault Megane, 2019 года выпуска. Этот автомобиль уже успел стать популярным во всем мире благодаря своей надежности, комфорту и великолепному дизайну.

Особенностью этого автомобиля является его электронный ПТС, который обеспечивает безопасность и сохранность документов. Кроме того, он на учете не стоял, что добавляет уверенности на будущее владельца.

Наслаждайтесь комфортом и удобством, которые предоставляются мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, навигацией, диодной головной оптикой и цифровой приборной панелью. Вы также можете наслаждаться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, датчиками дождя и света, а также системой активной помощи при парковке.

Раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах и многофункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи – это лишь некоторые из множества функций, которые делают этот автомобиль очень привлекательным и удобным в использовании.

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