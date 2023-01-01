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Renault Megane
2019
1 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Renault Megane 2019

1 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Megane
  • Поколение IV
  • Модификация 1.3 AMT (140 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 114694 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 406444
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1332 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 15

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Megane

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль Renault Megane, 2019 года выпуска. Этот автомобиль уже успел стать популярным во всем мире благодаря своей надежности, комфорту и великолепному дизайну.

Особенностью этого автомобиля является его электронный ПТС, который обеспечивает безопасность и сохранность документов. Кроме того, он на учете не стоял, что добавляет уверенности на будущее владельца.

Наслаждайтесь комфортом и удобством, которые предоставляются мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, навигацией, диодной головной оптикой и цифровой приборной панелью. Вы также можете наслаждаться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, датчиками дождя и света, а также системой активной помощи при парковке.

Раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах и многофункциональное рулевое колесо с отделкой из кожи – это лишь некоторые из множества функций, которые делают этот автомобиль очень привлекательным и удобным в использовании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать владельцем этого прекрасного автомобиля уже сегодня!

id406444

Fresh Ставрополь
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Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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