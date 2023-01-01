Renault Megane

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Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы рады представить вам отличный автомобиль бизнес-класса Renault Megane. Этот автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2023 году и имеет электронный ПТС. К тому же, он еще никогда не стоял на учете в России, поэтому вы будете первым счастливым обладателем этого потрясающего авто.

Одной из ключевых особенностей этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие. Оно придает машине не только стильный внешний вид, но также обеспечивает надежную защиту поверхности от небольших царапин и сколов.

Комфорт и безопасность – это то, что делает этот автомобиль таким привлекательным для многих любителей авто. В комплектацию входят полностью светодиодные фары FULL LED, мультимедийная система R-Link 2, а также стереосистема BOSE и контурная подсветка салона. Автомобиль также поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, что значительно облегчает его использование.

Кроме того, автомобиль Renaul Megane оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного вождения. Он имеет бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники зад, контроль движения по полосам, систему распознавания дорожных знаков, датчики света и дождя, а также два чип-ключа и заводскую тонировку задней полусферы.

Если вы хотите купить этот замечательный автомобиль, просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. В подарок мы предоставим вам бесплатный отчет о данном автомобиле. Не упустите свой шанс стать первым владельцем этого потрясающего автомобиля. Сделайте правильный выбор и выберите Renault Megane!

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