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Renault Megane
2018
1 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Renault Megane 2018

1 630 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Megane
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5d MT (110 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 106513 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 160446
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 227

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Megane

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы рады представить вам отличный автомобиль бизнес-класса Renault Megane. Этот автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2023 году и имеет электронный ПТС. К тому же, он еще никогда не стоял на учете в России, поэтому вы будете первым счастливым обладателем этого потрясающего авто.

Одной из ключевых особенностей этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие. Оно придает машине не только стильный внешний вид, но также обеспечивает надежную защиту поверхности от небольших царапин и сколов.

Комфорт и безопасность – это то, что делает этот автомобиль таким привлекательным для многих любителей авто. В комплектацию входят полностью светодиодные фары FULL LED, мультимедийная система R-Link 2, а также стереосистема BOSE и контурная подсветка салона. Автомобиль также поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, что значительно облегчает его использование.

Кроме того, автомобиль Renaul Megane оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного вождения. Он имеет бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники зад, контроль движения по полосам, систему распознавания дорожных знаков, датчики света и дождя, а также два чип-ключа и заводскую тонировку задней полусферы.

Если вы хотите купить этот замечательный автомобиль, просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. В подарок мы предоставим вам бесплатный отчет о данном автомобиле. Не упустите свой шанс стать первым владельцем этого потрясающего автомобиля. Сделайте правильный выбор и выберите Renault Megane!

id160446

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