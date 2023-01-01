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Renault Megane
2019
1 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Megane 2019

1 520 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Megane
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5d AMT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 206774 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 295297
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 292

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Megane

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Renault Megane 2019 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

Renault Megane оснащен климат-контролем, который обеспечит комфортную поездку в любое время года.

Навигационная система в Renault Megane поможет вам легко и быстро добираться до любого места, а датчики парковки обеспечат безопасную парковку даже на самых узких улицах.

Бесключевой доступ и запуск двигателя позволят вам экономить время и сделать весь процесс управления автомобилем максимально простым и удобным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать оптимальную опцию для вас.

id295297

Fresh Ростов Вавилова
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