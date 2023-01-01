Renault Megane

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Renault Megane 2019 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

Renault Megane оснащен климат-контролем, который обеспечит комфортную поездку в любое время года.

Навигационная система в Renault Megane поможет вам легко и быстро добираться до любого места, а датчики парковки обеспечат безопасную парковку даже на самых узких улицах.

Бесключевой доступ и запуск двигателя позволят вам экономить время и сделать весь процесс управления автомобилем максимально простым и удобным.

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