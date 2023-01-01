Renault Megane

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить Вам автомобиль Renault Megane 2019 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль обладает электронным ПТС, что гарантирует его полную юридическую чистоту.

Комплектация Renault Megane включает в себя несколько опций, которые позволяют создать максимально комфортные условия в салоне. Навигационная система поможет быстро и без проблем добраться до нужного места, а раздельный климат-контроль позволит настроить температуру воздуха в салоне для каждого пассажира в отдельности.

Подрулевое управление аудиосистемой позволит с легкостью переключать треки или регулировать громкость звука, не отвлекаясь от дороги. А система переднего и заднего парковочного ассистента позволит легко и безопасно припарковаться в любом месте.

Renault Megane – это автомобиль, который сочетает в себе изысканный дизайн и высокую технологичность. Он обладает отличными динамическими характеристиками, а также высоким уровнем безопасности.

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