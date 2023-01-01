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Renault Megane
2019
1 840 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Megane 2019

1 840 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane
Renault Megane

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Megane
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5d MT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 102004 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 132975
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 218

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Megane

Уважаемые автолюбители!
Мы рады представить Вам автомобиль Renault Megane 2019 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль обладает электронным ПТС, что гарантирует его полную юридическую чистоту.

Комплектация Renault Megane включает в себя несколько опций, которые позволяют создать максимально комфортные условия в салоне. Навигационная система поможет быстро и без проблем добраться до нужного места, а раздельный климат-контроль позволит настроить температуру воздуха в салоне для каждого пассажира в отдельности.

Подрулевое управление аудиосистемой позволит с легкостью переключать треки или регулировать громкость звука, не отвлекаясь от дороги. А система переднего и заднего парковочного ассистента позволит легко и безопасно припарковаться в любом месте.

Renault Megane – это автомобиль, который сочетает в себе изысканный дизайн и высокую технологичность. Он обладает отличными динамическими характеристиками, а также высоким уровнем безопасности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и проведут тест-драйв для того, чтобы Вы смогли убедиться в качестве этого автомобиля лично. Не упустите свой шанс приобрести надежный и комфортный автомобиль Renault Megane!

id132975

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