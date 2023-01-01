Renault Megane
Преимущества:
- 2 собственника
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
850365