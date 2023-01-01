Renault Samsung SM6

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Samsung SM6, 2018 года выпуска! Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто стремится к комфорту и высокому уровню технологий.

Среди особенностей этой модели выделяется 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, которые обеспечивают комфорт в любых погодных условиях. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, которые обеспечивают удобство и безопасность при маневрах на улицах города.

Не менее важным преимуществом Renault Samsung SM6 является наличие навигационной системы и бесключевого доступа, что облегчает использование автомобиля в повседневной жизни. А запуск двигателя без ключа — это удобство, которым вы уже не сможете пренебречь!

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