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Renault Samsung SM6
2018
1 690 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Samsung SM6 2018

1 690 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6
Renault Samsung SM6

Характеристики

  • Марка Renault Samsung
  • Модель SM6
  • Поколение I
  • Модификация 1.5d AMT (110 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 73553 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 011923
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 139

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Samsung SM6

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Renault Samsung SM6, 2018 года выпуска! Этот автомобиль — идеальный выбор для тех, кто стремится к комфорту и высокому уровню технологий.

Среди особенностей этой модели выделяется 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, которые обеспечивают комфорт в любых погодных условиях. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, которые обеспечивают удобство и безопасность при маневрах на улицах города.

Не менее важным преимуществом Renault Samsung SM6 является наличие навигационной системы и бесключевого доступа, что облегчает использование автомобиля в повседневной жизни. А запуск двигателя без ключа — это удобство, которым вы уже не сможете пренебречь!

Не упустите свой шанс на покупку этого комфортабельного автомобиля, и звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по Renault Samsung SM6! Наша компания всегда готова помочь в выборе автомобиля, который подходит именно вам.

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Fresh Ростов Вавилова
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Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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