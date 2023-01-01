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Renault Sandero
2013
928 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Renault Sandero 2013

928 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero
Renault Sandero

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Sandero
  • Поколение I
  • Модификация Stepway 1.6 AT (103 л.с.)
  • Комплектация Stepway
  • Год 2013
  • Пробег 29534 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 84
  • VIN 674472
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 103 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Sandero

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер
- Легкосплавные диски 15
- Газобаллон.оборуд. (ГБО)

674472

Fresh Минеральные Воды
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