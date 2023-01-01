Renault Scenic

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Scenic 2009 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен в Россию в 2012 году и имеет все необходимые документы.

Автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, среди которых раздельный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет. Вы будете приятно удивлены комфортом и удобством, которые предоставляет данный автомобиль.

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