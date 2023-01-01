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Renault Scenic
2009
594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Scenic 2009

594 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Scenic
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.5d MT (86 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 203342 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN 316699
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 86 л.с.
  • Воблер 172

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Scenic

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Scenic 2009 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен в Россию в 2012 году и имеет все необходимые документы.

Автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, среди которых раздельный климат-контроль, круиз-контроль и полный электропакет. Вы будете приятно удивлены комфортом и удобством, которые предоставляет данный автомобиль.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все интересующие вас вопросы и поможем выбрать именно тот автомобиль, который подойдет вам по всем параметрам.

id316699

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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