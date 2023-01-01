Renault Scenic

Продается автомобиль Renault Scenic, 2019 года выпуска!

Хотите приобрести семейный автомобиль, который сочетает в себе комфорт и функциональность? У нас есть отличное предложение для вас - Renault Scenic, привезенный в Россию в 2022 году. Компания Renault известна своим инновационным подходом к созданию автомобилей и обеспечивает высокое качество и надежность.

Этот автомобиль имеет только одного владельца и поставляется с электронным ПТС.

В комплектацию этого Renault Scenic входит раздельный климат-контроль, который позволит всей вашей семье наслаждаться комфортной температурой в любую погоду. Кроме того, проекционная система показаний спидометра обеспечит удобство чтения информации о скорости без отрыва от дороги.

Автомобиль также оснащен бесключевым доступом и теплыми опциями, которые позволят вам управлять многими функциями автомобиля без лишних усилий. Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке, а третий ряд сидений с дистанционным управлением создаст дополнительное пространство для пассажиров.

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