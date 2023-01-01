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Renault Scenic
2019
1 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Renault Scenic 2019

1 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Scenic
  • Поколение IV
  • Модификация 1.8d AMT (120 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 142466 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Красный
  • VIN 620347
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1749 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 120 л.с.
  • Воблер 289

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Scenic

Продается автомобиль Renault Scenic, 2019 года выпуска!
Хотите приобрести семейный автомобиль, который сочетает в себе комфорт и функциональность? У нас есть отличное предложение для вас - Renault Scenic, привезенный в Россию в 2022 году. Компания Renault известна своим инновационным подходом к созданию автомобилей и обеспечивает высокое качество и надежность.

Этот автомобиль имеет только одного владельца и поставляется с электронным ПТС.
В комплектацию этого Renault Scenic входит раздельный климат-контроль, который позволит всей вашей семье наслаждаться комфортной температурой в любую погоду. Кроме того, проекционная система показаний спидометра обеспечит удобство чтения информации о скорости без отрыва от дороги.

Автомобиль также оснащен бесключевым доступом и теплыми опциями, которые позволят вам управлять многими функциями автомобиля без лишних усилий. Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке, а третий ряд сидений с дистанционным управлением создаст дополнительное пространство для пассажиров.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о Renault Scenic 2019 года выпуска.

id620347

Fresh Ростов Аксай
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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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