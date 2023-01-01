Renault Scenic

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Scenic, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Он также находится в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его идеальное состояние.

Автомобиль Renault Scenic оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным:

- Раздельный климат-контроль, чтобы каждый пассажир мог настроить температуру по своему удобству.

- Навигация, которая поможет вам легко и быстро добраться до любого места.

- Контроль полосы, чтобы вы всегда оставались на своей полосе движения.

- Круиз-контроль, чтобы вы могли поддерживать постоянную скорость на дороге.

- Парктроники для удобной парковки в условиях ограниченного пространства.

- Электропривод зеркал, чтобы вы могли регулировать их положение по вашему желанию.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем с выбором автомобиля, который соответствует вашим требованиям и предпочтениям.

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