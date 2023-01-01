Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Scenic
2019
1 699 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Renault Scenic 2019

1 699 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Scenic
  • Поколение IV
  • Модификация Grand 1.3 AMT (140 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 128401 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN 347235
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1333 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 175

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Renault Scenic

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Renault Scenic, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Он также находится в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его идеальное состояние.

Автомобиль Renault Scenic оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным:
- Раздельный климат-контроль, чтобы каждый пассажир мог настроить температуру по своему удобству.
- Навигация, которая поможет вам легко и быстро добраться до любого места.
- Контроль полосы, чтобы вы всегда оставались на своей полосе движения.
- Круиз-контроль, чтобы вы могли поддерживать постоянную скорость на дороге.
- Парктроники для удобной парковки в условиях ограниченного пространства.
- Электропривод зеркал, чтобы вы могли регулировать их положение по вашему желанию.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем с выбором автомобиля, который соответствует вашим требованиям и предпочтениям.

id347235

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Renault

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2021

1 622 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 838 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2018

1 335 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 628 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 799 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2021

2 050 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2021

2 150 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 899 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2020

1 574 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2021

2 150 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа