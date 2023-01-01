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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Scenic
2017
1 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Scenic 2017

1 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Scenic
  • Поколение IV
  • Модификация Grand 1.5d MT (110 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 163497 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 443596
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Renault Scenic

- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Третий ряд сидений
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

id443596

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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