- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Третий ряд сидений
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна