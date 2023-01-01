Renault Scenic

- Электронный ПТС

- Без регистрации в РФ

- Климат-контроль

- Круиз-контроль

- Третий ряд сидений

- Датчики дождя и света

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

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