Renault Talisman
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Кузов весь в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Кнопка старт-стоп
- Проекционный дисплей
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Магнитола (CD)
839757