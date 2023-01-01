Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Renault Trafic
2020
2 639 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Renault Trafic 2020

2 639 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic
Renault Trafic

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Trafic
  • Поколение III
  • Модификация 2.0d MT (145 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 130000 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 607613
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2000 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 145 л.с.
  • Воблер 199

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Renault Trafic

Уникальный Renault Trafic - это то, что вам нужно! Этот автомобиль не только стильный и привлекательный, но и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Электронный ПТС гарантирует легкость и удобство в сопровождении всех документов. Вы не будете тратить время и силы на оформление бумажной волокиты.

Вам больше не придется страдать от жары в жаркое время года, благодаря кондиционеру в Renault Trafic. Вы всегда будете наслаждаться прохладой и свежестью в салоне.

Тонированные стекла не только добавляют автомобилю элегантности, но и защищают вас от солнца и непрошенных глаз. Ваша приватность и комфорт будут под контролем.

Безопасность - это наш приоритет. Иммобилайзер в Renault Trafic обеспечивает надежную защиту от кражи. Вы можете спать спокойно, зная, что ваш автомобиль в безопасности.

Бортовой компьютер в Renault Trafic позволяет вам всегда быть в курсе всех данных о вашем путешествии. Вы будете знать скорость, пройденное расстояние, расход топлива и многое другое.

Усилитель рулевого управления сделает вождение легким и комфортным. Вы будете чувствовать себя уверенно и контролировать автомобиль с легкостью.

Зимой вам не придется мерзнуть, благодаря обогреву сидений в Renault Trafic. Вы всегда будете ощущать тепло и комфорт во время езды.

Салон Renault Trafic обит качественной тканью, которая обеспечит вам комфорт и удобство во время поездок. Вы будете наслаждаться каждой минутой проведенной за рулем.

Темный цвет салона добавляет особый шарм и элегантность вашему автомобилю. Вы будете притягивать восхищенные взгляды на дороге.

Возможность ручной регулировки сидений водителя и пассажира позволяет вам настроить идеальную позицию и обеспечить максимальный комфорт во время поездок.

Регулировка руля в одной плоскости позволяет вам настроить его под вашу индивидуальную эргономику. Вы всегда будете иметь максимальный контроль над автомобилем.

Электростеклоподъемники передних окон делают открывание и закрывание окон максимально простым и удобным. Вы сможете наслаждаться свежим воздухом с легкостью.

Антиблокировочная система (ABS) в Renault Trafic гарантирует максимальную безопасность во время торможения. Вы всегда будете иметь полный контроль над автомобилем, даже в экстренных ситуациях.

Подушки безопасности фронтальные обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров в случае аварии. Ваша безопасность на первом месте.

Renault Trafic - это автомобиль, который сочетает в себе стиль, комфорт и безопасность. Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля!

id607613

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Renault

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2021

1 622 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 869 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2018

1 342 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 628 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2020

1 811 000 ₽

Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur Renault Kaptur

Renault Kaptur
2021

2 050 000 ₽

Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster Renault Duster

Renault Duster
2021

2 150 000 ₽

Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana Renault Arkana

Renault Arkana
2019

1 922 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2010

599 000 ₽

Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero Renault Sandero

Renault Sandero
2020

1 640 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа