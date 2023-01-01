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Renault Twingo
2008
399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Renault Twingo 2008

399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo

Характеристики

  • Марка Renault
  • Модель Twingo
  • Поколение II
  • Модификация 1.2 AMT (76 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 184330 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 886517
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1149 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 76 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Renault Twingo

Renault Twingo II 1.2 AMT (76 л.с.) - надежный и стильный хэтчбек для городской жизни. Эта модель, выпущенная в 2008 году, имеет пробег 184330 км, что говорит о ее надежности и долговечности.

Синий цвет кузова Twingo II придает ему особый шарм и привлекательность. Это идеальный автомобиль для тех, кто хочет выделиться на дороге.

Двигатель бензиновый объемом 1149 см3 обеспечивает достаточную мощность в 76 л.с. В сочетании с автоматической коробкой передач, вождение становится комфортным и приятным.

Renault Twingo II оснащен передним приводом, что обеспечивает отличную управляемость и маневренность на дороге. Левый руль делает его идеальным для использования в России.

Этот автомобиль от Renault - отличный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль. Покупая Twingo II, вы получаете непревзойденное сочетание качества и удовольствия от вождения. Успейте стать владельцем этой модели по выгодной цене!

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id886517

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