Renault Twingo

Renault Twingo II 1.2 AMT (76 л.с.) - надежный и стильный хэтчбек для городской жизни. Эта модель, выпущенная в 2008 году, имеет пробег 184330 км, что говорит о ее надежности и долговечности.

Синий цвет кузова Twingo II придает ему особый шарм и привлекательность. Это идеальный автомобиль для тех, кто хочет выделиться на дороге.

Двигатель бензиновый объемом 1149 см3 обеспечивает достаточную мощность в 76 л.с. В сочетании с автоматической коробкой передач, вождение становится комфортным и приятным.

Renault Twingo II оснащен передним приводом, что обеспечивает отличную управляемость и маневренность на дороге. Левый руль делает его идеальным для использования в России.

Этот автомобиль от Renault - отличный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль. Покупая Twingo II, вы получаете непревзойденное сочетание качества и удовольствия от вождения. Успейте стать владельцем этой модели по выгодной цене!

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