Skoda Fabia

Уважаемые автолюбители!

Наша компания рада предложить Вам автомобиль Skoda Fabia 2011 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера.

Оригинал ПТС c одним владельцем.

Skoda Fabia 2011 оборудован кондиционером, магнитолой и полным электропакетом. Надежный двигатель и ходовая часть обеспечивают комфортную и безопасную поездку как в городском режиме, так и на большие расстояния.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв.

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