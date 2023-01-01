Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Skoda Fabia
2012
830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Skoda Fabia 2012

830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Fabia
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.2 MT (70 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2012
  • Пробег 28802 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 050805
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 70 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Skoda Fabia

Дорогие автолюбители!

Мы рады представить вам уникальное предложение — автомобиль Skoda Fabia, 2012 года выпуска. Это надежное и стильное транспортное средство, которое запомнится вам своей непревзойденной производительностью и комфортом.

Skoda Fabia оснащена мощным 1.2-литровым двигателем (70 л.с.), который обеспечивает плавное и динамичное движение на дороге. Благодаря своей технической компоновке, этот автомобиль способен удовлетворить все ваши потребности.

Важно отметить, что данный автомобиль приобретался у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Он имеет оригинальный ПТС, а также был владельцем всего у двух лиц. Кроме того, мы можем предоставить вам все сервисные документы, подтверждающие дилерское обслуживание.

Одной из особенностей данного автомобиля является его оригинальный пробег. Вы можете быть уверены в том, что каждый пройденный километр был осуществлен с заботой и вниманием к деталям.

Мы приглашаем вас посетить наш автосалон, чтобы лично оценить все преимущества Skoda Fabia. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ", и вы получите бесплатный отчет, содержащий подробную информацию об этом автомобиле.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем Skoda Fabia! Позвольте себе испытать настоящее удовольствие от вождения этого превосходного автомобиля. Наша команда профессионалов всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

Ждем вас в нашем автосалоне!

id050805

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Skoda

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2021

2 719 000 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2007

389 000 ₽

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2019

2 626 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 890 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2020

1 683 955 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2014

629 000 ₽

Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti

Skoda Yeti
2013

956 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2016

799 520 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2019

1 767 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 499 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа