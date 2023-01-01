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Skoda Fabia
2008
389 584 ₽
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Skoda Fabia 2008

389 584 ₽
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Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia
Skoda Fabia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Fabia
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 MT (86 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 267271 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1400 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 86 л.с.

Информация

Skoda Fabia

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589087

КАН АВТО Сибирский тракт
Адрес: Казань, Сибирский тракт, 52
Отдел продаж: +7 800 444 30 97
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