Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Skoda Karoq
2019
2 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Skoda Karoq 2019

2 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Skoda Karoq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Karoq
  • Поколение I
  • Модификация 1.6d AMT (115 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 110250 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 016387
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 287

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Skoda Karoq

Добро пожаловать в официальный автосалон нашей компании! Мы рады предложить Вам автомобиль Skoda Karoq 2019 года выпуска, который ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми достоинствами, которые Вы ожидаете от марки Skoda: комфорт, надежность и безопасность.

Skoda Karoq 2019 года - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Автомобиль оснащен навигационной системой, которая поможет Вам легко и быстро добраться до любого места, раздельным климат-контролем, который позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а также электрообогревом лобового стекла и камерой заднего вида, что обеспечивает безопасность при парковке и движении задним ходом.

Этот автомобиль был подготовлен к продаже с особым вниманием к деталям, и мы уверены, что Вы полюбите его с первого взгляда. Также, мы можем предоставить Вам электронный ПТС, что гарантирует полную прозрачность и честность сделки.

Звоните нам прямо сейчас по номеру нашего автосалона и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что после того, как Вы ознакомитесь с характеристиками этого автомобиля, он станет Вашим надежным попутчиком на дорогах России!

id016387

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Skoda

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2021

2 719 000 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2007

389 000 ₽

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2019

2 626 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 890 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2020

1 683 955 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2014

629 000 ₽

Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti

Skoda Yeti
2013

956 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2016

799 520 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2019

1 767 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 499 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа