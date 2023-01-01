Skoda Karoq

Добро пожаловать в официальный автосалон нашей компании! Мы рады предложить Вам автомобиль Skoda Karoq 2019 года выпуска, который ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми достоинствами, которые Вы ожидаете от марки Skoda: комфорт, надежность и безопасность.

Skoda Karoq 2019 года - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Автомобиль оснащен навигационной системой, которая поможет Вам легко и быстро добраться до любого места, раздельным климат-контролем, который позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а также электрообогревом лобового стекла и камерой заднего вида, что обеспечивает безопасность при парковке и движении задним ходом.

Этот автомобиль был подготовлен к продаже с особым вниманием к деталям, и мы уверены, что Вы полюбите его с первого взгляда. Также, мы можем предоставить Вам электронный ПТС, что гарантирует полную прозрачность и честность сделки.

Звоните нам прямо сейчас по номеру нашего автосалона и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что после того, как Вы ознакомитесь с характеристиками этого автомобиля, он станет Вашим надежным попутчиком на дорогах России!

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