Skoda Kodiaq

Рады представить Вам наш новый автомобиль Skoda Kodiaq, 2019 года выпуска. Наш автомобиль является настоящим ассистентом на дороге, сочетающим в себе комфорт, безопасность и превосходную производительность. Данный автомобиль был приобретен у ОФ дилера, имеет 1 владельца и оригинальный ПТС.

Наш автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые позволяют Вам наслаждаться комфортной поездкой. В автомобиле установлено 2х зонный климат -контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, круиз - контроль, мультифункциональное рулевое колесо, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, парктроники и камера заднего вида.

Наш автомобиль Skoda Kodiaq – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, экономичность, производительность и безопасность на дороге. Будьте уверены, что данный автомобиль подарит Вам массу удовольствия во время поездки и явится надежным попутчиком на дорогах города и вне его.

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