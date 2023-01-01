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Skoda Kodiaq
2019
3 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Skoda Kodiaq 2019

3 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация Hockey Edition
  • Год 2019
  • Пробег 112054 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 420094
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 324

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq

Рады представить Вам наш новый автомобиль Skoda Kodiaq, 2019 года выпуска. Наш автомобиль является настоящим ассистентом на дороге, сочетающим в себе комфорт, безопасность и превосходную производительность. Данный автомобиль был приобретен у ОФ дилера, имеет 1 владельца и оригинальный ПТС.

Наш автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые позволяют Вам наслаждаться комфортной поездкой. В автомобиле установлено 2х зонный климат -контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, круиз - контроль, мультифункциональное рулевое колесо, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, парктроники и камера заднего вида.

Наш автомобиль Skoda Kodiaq – это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, экономичность, производительность и безопасность на дороге. Будьте уверены, что данный автомобиль подарит Вам массу удовольствия во время поездки и явится надежным попутчиком на дорогах города и вне его.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем нашего превосходного автомобиля Skoda Kodiaq.

id420094

Fresh Тюмень
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