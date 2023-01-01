Skoda Kodiaq

Уважаемые клиенты! Если вы ищете надежный автомобиль, который сочетает в себе мощность, комфорт и безопасность, то Skoda Kodiaq 2020 года - это ваш выбор.

Skoda Kodiaq имеет электронный ПТС и всего одного владельца, находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова и передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой.

Его комфорт тоже на уровне: 2-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают идеальную температуру в любое время года. Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам избежать непредвиденных проблем при парковке. А с бесключевым доступом и запуском двигателя вы можете быстро начать свой путь, не теряя времени на поиск ключей!

Еще одним плюсом этого автомобиля является электропривод багажной двери, который позволяет вам с легкостью загрузить и выгрузить вещи.

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