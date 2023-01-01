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Skoda Kodiaq
2020
3 280 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Skoda Kodiaq 2020

3 280 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация Style Plus
  • Год 2020
  • Пробег 85801 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 401671
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 123

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq

Уважаемые клиенты! Если вы ищете надежный автомобиль, который сочетает в себе мощность, комфорт и безопасность, то Skoda Kodiaq 2020 года - это ваш выбор.

Skoda Kodiaq имеет электронный ПТС и всего одного владельца, находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова и передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой.

Его комфорт тоже на уровне: 2-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают идеальную температуру в любое время года. Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам избежать непредвиденных проблем при парковке. А с бесключевым доступом и запуском двигателя вы можете быстро начать свой путь, не теряя времени на поиск ключей!

Еще одним плюсом этого автомобиля является электропривод багажной двери, который позволяет вам с легкостью загрузить и выгрузить вещи.

Не упускайте шанс приобрести этот автомобиль Skoda Kodiaq. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем вам.

id401671

Fresh Ростов Вавилова
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