Skoda Kodiaq

Дорогие автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Skoda Kodiaq, который был приобретен у официального дилера и имеет одного владельца. Оригинальный ПТС гарантирует юридическую чистоту машины, а заводское лакокрасочное покрытие подчеркивает безаварийную эксплуатацию.

Характеристики этого авто не оставят вас равнодушными: двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, парктроники и камера заднего вида – все это делает езду на Skoda Kodiaq максимально комфортной и безопасной.

Мы гарантируем, что вы получите отличный автомобиль, соответствующий самым высоким требованиям качества и безопасности. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите свой шанс на приобретение этого замечательного автомобиля!

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