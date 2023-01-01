Skoda Kodiaq

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы с гордостью представляем вашему вниманию Skoda Kodiaq. Этот автомобиль - отличный выбор для тех, кто ищет надежность, комфорт и функциональность.

Skoda Kodiaq - это автомобиль, который был куплен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и одного владельца.

Хотим напомнить, что автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое подчеркивает его стиль и привлекательность на дороге. Внутри Skoda Kodiaq вы найдете мультимедийную систему с функцией подключения к смартфону, раздельный климат-контроль, обогрев сидений и электрообогрев рулевого колеса.

Так же в нем есть следующие дополнительные опции: датчики дождя и света, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя.

Skoda Kodiaq - это не просто автомобиль, это стильный, комфортный и безопасный спутник на дороге. Мы уверены, что этот автомобиль будет радовать своего нового владельца каждый день.

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