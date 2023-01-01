Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Skoda Kodiaq
2019
2 769 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Skoda Kodiaq 2019

2 769 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение I
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 40838 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 419422
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Skoda Kodiaq

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы с гордостью представляем вашему вниманию Skoda Kodiaq. Этот автомобиль - отличный выбор для тех, кто ищет надежность, комфорт и функциональность.

Skoda Kodiaq - это автомобиль, который был куплен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и одного владельца.

Хотим напомнить, что автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое подчеркивает его стиль и привлекательность на дороге. Внутри Skoda Kodiaq вы найдете мультимедийную систему с функцией подключения к смартфону, раздельный климат-контроль, обогрев сидений и электрообогрев рулевого колеса.

Так же в нем есть следующие дополнительные опции: датчики дождя и света, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя.

Skoda Kodiaq - это не просто автомобиль, это стильный, комфортный и безопасный спутник на дороге. Мы уверены, что этот автомобиль будет радовать своего нового владельца каждый день.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на любые вопросы и помочь оформить покупку. Сделайте правильный выбор, станьте обладателем Skoda Kodiaq уже сегодня!

id419422

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Skoda

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2021

2 719 000 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2007

389 000 ₽

Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq Skoda Karoq

Skoda Karoq
2019

2 626 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 890 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2020

1 683 955 ₽

Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia Skoda Fabia

Skoda Fabia
2014

629 000 ₽

Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti Skoda Yeti

Skoda Yeti
2013

956 000 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2016

799 520 ₽

Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid Skoda Rapid

Skoda Rapid
2019

1 767 000 ₽

Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia Skoda Octavia

Skoda Octavia
2019

1 499 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа