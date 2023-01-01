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Skoda Kodiaq
2020
4 520 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Skoda Kodiaq 2020

4 520 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация Ambition Plus
  • Год 2020
  • Пробег 5710 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 413713
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 275

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq

Вы ищете надежный внедорожник с превосходными техническими характеристиками и современными опциями? Тогда Skoda Kodiaq, модель первого поколения, с модификацией 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD - это то, что вам нужно!

Этот автомобиль в отличном состоянии.
Год выпуска - 2020. Коробка передач - автомат. Цвет - белый.

Внутри автомобиля вы найдете красивый темный салон с комбинированными сиденьями для пяти человек. Кондиционер с 2-зонным климатом, обогрев сидений и лобового стекла, электроскладывание зеркал и система доступа без ключа - это далеко не все опции, которыми обладает этот автомобиль.

Система курсовой устойчивости, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и усилитель рулевого управления - это только некоторые из многих функций, которые помогут вам оставаться в безопасности и комфорте во время езды.

Электропривод крышки багажника и электропривод зеркал делают использование автомобиля еще более удобным. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности (фронтальные + боковые) - это только некоторые из опций, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен светодиодными фарами, датчиками дождя и света, обогревом зеркал и омывателем фар. Все это делает Skoda Kodiaq надежным и комфортным автомобилем для ежедневного использования.

Сделайте правильный выбор и станьте владельцем Skoda Kodiaq!

id413713

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