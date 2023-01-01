Skoda Kodiaq

Вы ищете надежный внедорожник с превосходными техническими характеристиками и современными опциями? Тогда Skoda Kodiaq, модель первого поколения, с модификацией 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD - это то, что вам нужно!

Этот автомобиль в отличном состоянии.

Год выпуска - 2020. Коробка передач - автомат. Цвет - белый.

Внутри автомобиля вы найдете красивый темный салон с комбинированными сиденьями для пяти человек. Кондиционер с 2-зонным климатом, обогрев сидений и лобового стекла, электроскладывание зеркал и система доступа без ключа - это далеко не все опции, которыми обладает этот автомобиль.

Система курсовой устойчивости, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и усилитель рулевого управления - это только некоторые из многих функций, которые помогут вам оставаться в безопасности и комфорте во время езды.

Электропривод крышки багажника и электропривод зеркал делают использование автомобиля еще более удобным. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности (фронтальные + боковые) - это только некоторые из опций, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен светодиодными фарами, датчиками дождя и света, обогревом зеркал и омывателем фар. Все это делает Skoda Kodiaq надежным и комфортным автомобилем для ежедневного использования.

Сделайте правильный выбор и станьте владельцем Skoda Kodiaq!

id413713