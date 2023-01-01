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Skoda Kodiaq
2020
3 410 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Skoda Kodiaq 2020

3 410 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение Kodiaq
  • Модификация 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 107864 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 417508
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 50

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Skoda Kodiaq, 2020 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Автомобиль имеет электронный ПТС и всего одного владельца, что подтверждает его безупречную историю.

Skoda Kodiaq обладает рядом потрясающих особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удовлетворяющей самым требовательным ожиданиям. Двухзонный климат-контроль позволит вам наслаждаться идеальной температурой в салоне, не зависимо от погодных условий. Обогрев и вентиляция передних сидений обеспечат вам максимальный комфорт даже в холодные зимние или жаркие летние дни.

Круиз-контроль поможет вам сохранять стабильную скорость и избавиться от усталости во время длительных поездок. Камера заднего вида обеспечит безопасное паркование и маневрирование задним ходом. А кожаный салон добавит нотку роскоши и элегантности, создавая стильную обстановку в интерьере автомобиля.

У нас для вас особое предложение! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы подробно расскажем вам о всех его технических характеристиках, состоянии и истории использования. Это поможет вам принять информированное решение и сделать выгодную покупку.

Не упустите возможность стать владельцем Skoda Kodiaq, 2020 года выпуска. Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить дополнительную информацию и организовать тест-драйв. Мы гарантируем, что этот автомобиль будет великолепным спутником ваших будущих приключений на дорогах.

id417508

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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