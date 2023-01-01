Skoda Kodiaq

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Skoda Kodiaq, 2020 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Автомобиль имеет электронный ПТС и всего одного владельца, что подтверждает его безупречную историю.

Skoda Kodiaq обладает рядом потрясающих особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удовлетворяющей самым требовательным ожиданиям. Двухзонный климат-контроль позволит вам наслаждаться идеальной температурой в салоне, не зависимо от погодных условий. Обогрев и вентиляция передних сидений обеспечат вам максимальный комфорт даже в холодные зимние или жаркие летние дни.

Круиз-контроль поможет вам сохранять стабильную скорость и избавиться от усталости во время длительных поездок. Камера заднего вида обеспечит безопасное паркование и маневрирование задним ходом. А кожаный салон добавит нотку роскоши и элегантности, создавая стильную обстановку в интерьере автомобиля.

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