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Skoda Kodiaq
2022
4 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Skoda Kodiaq 2022

4 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (186 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 25 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 014496
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 167

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq

Хотите купить автомобиль мечты? Тогда внимание! У нас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Мы предлагаем вам огромный выбор автомобилей марки Skoda, в том числе модель Kodiaq. Этот автомобиль - настоящий внедорожный гигант, который готов покорить любые дороги.

Представляем вашему вниманию модификацию 2.0 AMT с мощностью 186 л.с. Это надежный и мощный силовой агрегат, который обеспечит вам комфортное и безопасное вождение.

Пробег данного автомобиля всего 25 км, что соответствует состоянию практически нового автомобиля - вы сможете наслаждаться своей новой машиной, не беспокоясь о ее техническом состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие и выполнен в привлекательном белом цвете, который подчеркнет ваш стиль и утонченность.

У этой модели есть множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Камера заднего вида, панорамная крыша, электропривод передних сидений - это только некоторые из них.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы подготовили для вас бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы вы могли принять правильное решение.

Skoda Kodiaq - ваш путь к невероятным приключениям и незабываемым впечатлениям!

id014496

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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