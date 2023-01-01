Skoda Kodiaq

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Мы предлагаем вам огромный выбор автомобилей марки Skoda, в том числе модель Kodiaq. Этот автомобиль - настоящий внедорожный гигант, который готов покорить любые дороги.

Представляем вашему вниманию модификацию 2.0 AMT с мощностью 186 л.с. Это надежный и мощный силовой агрегат, который обеспечит вам комфортное и безопасное вождение.

Пробег данного автомобиля всего 25 км, что соответствует состоянию практически нового автомобиля - вы сможете наслаждаться своей новой машиной, не беспокоясь о ее техническом состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие и выполнен в привлекательном белом цвете, который подчеркнет ваш стиль и утонченность.

У этой модели есть множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Камера заднего вида, панорамная крыша, электропривод передних сидений - это только некоторые из них.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем.

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Skoda Kodiaq - ваш путь к невероятным приключениям и незабываемым впечатлениям!

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