Skoda Kodiaq RS

Этот автомобиль Skoda Kodiaq RS готов к новым приключениям на дорогах России. Он обладает заводским окрасом кузова и множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Активная выхлопная система и адаптивный круиз-контроль помогут вам насладиться каждой поездкой.

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