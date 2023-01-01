Skoda Kodiaq RS

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Skoda Kodiaq RS, 2019 года выпуска, который был ввезен из Германии без пробега по РФ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и готов к новым приключениям.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество дополнительных опций, таких как аудиосистема Canton с 9 динамиками и сабвуфером, панорамная крыша, Webasto, светодиодные задние фонари, адаптивный круиз-контроль и активная выхлопная система.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на дороге и принесет много радости своему будущему владельцу. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор!

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