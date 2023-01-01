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Skoda Kodiaq RS
2019
3 899 000 ₽
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Skoda Kodiaq RS 2019

3 899 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Kodiaq RS
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AMT (240 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 56698 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 023326
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.
  • Воблер 338

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Kodiaq RS

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Skoda Kodiaq RS, 2019 года выпуска, который был ввезен из Германии без пробега по РФ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и готов к новым приключениям.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество дополнительных опций, таких как аудиосистема Canton с 9 динамиками и сабвуфером, панорамная крыша, Webasto, светодиодные задние фонари, адаптивный круиз-контроль и активная выхлопная система.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным другом на дороге и принесет много радости своему будущему владельцу. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор!

id023326

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