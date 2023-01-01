Skoda Octavia

Уважаемые покупатели, предлагаем Вам приобрести качественный автомобиль Skoda Octavia 2021 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль имеет электронный ПТС и двух владельцев. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, а на дилерской гарантии автомобиль будет до 2024 года.

Кроме того, данный автомобиль имеет максимальную комплектацию STYLE + доп. пакеты, что говорит о его богатой оснащенности. Вы будете приятно удивлены уровнем комфорта, который предоставляет данный автомобиль.

Среди его преимуществ можно выделить такие опции, как матричные интеллектуальные фары, комбинированный салон алькантара + кожа, климат контроль 3-х зонный, камера заднего вида, цифровая приборная панель, обогрев передних и задних сидений, электроскладывание, привод, обогрев и автозатемнение зеркал заднего вида, датчики дождя и света, премиальная штатная аудиосистема, бортовой компьютер и многие другие.

Кроме того, автомобиль обладает системой контроля слепых зон, системой предотвращения столкновения, системой помощи при старте в гору, системой контроля за полосой движения, датчиком усталости водителя, системой управления дальним светом, автоматическим корректором фар, сигнализацией с обратной связью и системой доступа без ключа.

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