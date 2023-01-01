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Skoda Octavia
2021
2 854 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Skoda Octavia 2021

2 854 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение IV (A8)
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 15657 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 064682
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 212

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уважаемые покупатели, предлагаем Вам приобрести качественный автомобиль Skoda Octavia 2021 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль имеет электронный ПТС и двух владельцев. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, а на дилерской гарантии автомобиль будет до 2024 года.

Кроме того, данный автомобиль имеет максимальную комплектацию STYLE + доп. пакеты, что говорит о его богатой оснащенности. Вы будете приятно удивлены уровнем комфорта, который предоставляет данный автомобиль.

Среди его преимуществ можно выделить такие опции, как матричные интеллектуальные фары, комбинированный салон алькантара + кожа, климат контроль 3-х зонный, камера заднего вида, цифровая приборная панель, обогрев передних и задних сидений, электроскладывание, привод, обогрев и автозатемнение зеркал заднего вида, датчики дождя и света, премиальная штатная аудиосистема, бортовой компьютер и многие другие.

Кроме того, автомобиль обладает системой контроля слепых зон, системой предотвращения столкновения, системой помощи при старте в гору, системой контроля за полосой движения, датчиком усталости водителя, системой управления дальним светом, автоматическим корректором фар, сигнализацией с обратной связью и системой доступа без ключа.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать владельцем такого прекрасного автомобиля, который обеспечит Вам комфорт и безопасность на дороге!

id064682

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