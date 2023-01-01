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Skoda Octavia
2015
1 579 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Skoda Octavia 2015

1 579 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7)
  • Модификация 1.8 AMT (180 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 137821 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • VIN 008701
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Автомобиль продается удаленно, осмотр возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности.

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС.
Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.
Своевременное обслуживание у официального дилера.

Дополнительные опции:

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Раздельный климат-контроль
- Би-ксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Электроскладывание привод и
обогрев зеркал
- Обогрев всех сидений
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое колесо

Дополнительно установлено: защитная бронепленка передней части кузова, а так же зон риска, тонировка задних стёкол, защита картера, оригинальные легкосплавные
диски R19.

id008701

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
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Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
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Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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