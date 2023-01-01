Skoda Octavia
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
ВНИМАНИЕ!!! Автомобиль продается удаленно, осмотр возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС.
Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.
Своевременное обслуживание у официального дилера.
Дополнительные опции:
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Раздельный климат-контроль
- Би-ксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Электроскладывание привод и
обогрев зеркал
- Обогрев всех сидений
- Полный электропакет
- Мультифункциональное рулевое колесо
Дополнительно установлено: защитная бронепленка передней части кузова, а так же зон риска, тонировка задних стёкол, защита картера, оригинальные легкосплавные
диски R19.
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