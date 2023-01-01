Skoda Octavia

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

ВНИМАНИЕ!!! Автомобиль продается удаленно, осмотр возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности.

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Оригинальный ПТС.

Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Своевременное обслуживание у официального дилера.

Дополнительные опции:

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Камера заднего вида

- Раздельный климат-контроль

- Би-ксеноновая головная оптика

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Электроскладывание привод и

обогрев зеркал

- Обогрев всех сидений

- Полный электропакет

- Мультифункциональное рулевое колесо

Дополнительно установлено: защитная бронепленка передней части кузова, а так же зон риска, тонировка задних стёкол, защита картера, оригинальные легкосплавные

диски R19.

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