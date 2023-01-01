Skoda Octavia

Уважаемые покупатели, мы рады предложить вам прекрасную возможность стать обладателем автомобиля Skoda Octavia 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в декабре 2015 года и находится в отличном состоянии.

Skoda Octavia - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и экономичность. Этот автомобиль был создан с использованием самых современных технологий, что делает его одним из лучших в своем классе.

У автомобиля было лишь 2 владельца, что говорит о том, что он был бережно эксплуатирован и ухожен. Оригинальный ПТС также является подтверждением того, что данный автомобиль не имеет никаких скрытых проблем.

Skoda Octavia комплектуется всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В машине установлены климат-контроль, мультимедийная система, навигационная система, а также система круиз-контроля.

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