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Skoda Octavia
2015
1 595 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Skoda Octavia 2015

1 595 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7)
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 93225 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 013264
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 12

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уважаемые покупатели, мы рады предложить вам прекрасную возможность стать обладателем автомобиля Skoda Octavia 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в декабре 2015 года и находится в отличном состоянии.

Skoda Octavia - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и экономичность. Этот автомобиль был создан с использованием самых современных технологий, что делает его одним из лучших в своем классе.

У автомобиля было лишь 2 владельца, что говорит о том, что он был бережно эксплуатирован и ухожен. Оригинальный ПТС также является подтверждением того, что данный автомобиль не имеет никаких скрытых проблем.

Skoda Octavia комплектуется всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В машине установлены климат-контроль, мультимедийная система, навигационная система, а также система круиз-контроля.

Если вы хотите получить более подробную информацию о данном автомобиле, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам принять правильное решение и сделать выгодную покупку. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id013264

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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