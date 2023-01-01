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Skoda Octavia
2018
1 812 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Skoda Octavia 2018

1 812 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7) Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 75576 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 035436
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 232

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Сколько раз вы уже искали автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, комфорт, надежность и превосходные технические характеристики? Мы рады представить вам SKODA Octavia 2018 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт!

Этот автомобиль оборудован мощным двигателем мощностью 150 л.с., что гарантирует динамичную езду и уверенное ускорение. КПП Автомат обеспечивает плавное переключение передач, а передний привод делает езду на Octavia еще более комфортной.

Кузов легкого лифтбека и роскошный серебряный цвет покорят вас с первого взгляда. А дополнительные опции, такие как задние датчики парковки, датчики дождя и света, навигация и двухзонный климат-контроль, позволят сделать поездку на Octavia еще более приятной.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его безупречную историю.

SKODA Octavia - это надежность и комфорт, которые вы заслуживаете. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля!

id035436

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