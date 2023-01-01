Skoda Octavia

Сколько раз вы уже искали автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, комфорт, надежность и превосходные технические характеристики? Мы рады представить вам SKODA Octavia 2018 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт!

Этот автомобиль оборудован мощным двигателем мощностью 150 л.с., что гарантирует динамичную езду и уверенное ускорение. КПП Автомат обеспечивает плавное переключение передач, а передний привод делает езду на Octavia еще более комфортной.

Кузов легкого лифтбека и роскошный серебряный цвет покорят вас с первого взгляда. А дополнительные опции, такие как задние датчики парковки, датчики дождя и света, навигация и двухзонный климат-контроль, позволят сделать поездку на Octavia еще более приятной.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его безупречную историю.

SKODA Octavia - это надежность и комфорт, которые вы заслуживаете. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля!

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