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Skoda Octavia
2016
1 610 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Skoda Octavia 2016

1 610 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7)
  • Модификация 1.8 AMT (180 л.с.)
  • Комплектация Hockey Edition
  • Год 2016
  • Пробег 120654 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • VIN 014851
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам беспрецедентное предложение на автомобиль Skoda Octavia 2016 года выпуска. Этот идеальный автомобиль сочетает непревзойденную производительность, современный дизайн и передовые технологии, чтобы удовлетворить самые требовательные потребности наших клиентов.

Skoda Octavia 2016 оснащена мощным 1.8-литровым двигателем с АМТ, который развивает впечатляющую мощность в 180 лошадиных сил, обеспечивая плавное и динамичное ускорение. Благодаря комплектации включающей кондиционер, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационную систему и множество других функций, каждая поездка станет комфортной и безопасной.

Автомобиль Skoda Octavia также обладает рядом полезных опций, которые делают его просто незаменимым в повседневной жизни. Вы сможете наслаждаться подогревом зеркал, обогревом сидений и руля, а также электрообогревом лобового стекла в холодные зимние дни. Система доступа без ключа и системы ABS, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат вашу безопасность на дороге.

Кроме того, этот Skoda Octavia оснащен парктроником, который поможет вам с легкостью парковаться даже на самых оживленных улицах.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам приобрести этот потрясающий автомобиль.

Не упустите свой шанс стать владельцем Skoda Octavia 2016 года. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

id014851

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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