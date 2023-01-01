Skoda Octavia

Уникальная возможность приобрести автомобиль Skoda Octavia, ввезенный в РФ из Германии в 2023 году. Этот автомобиль станет вашим надежным партнером на дороге, обеспечивая комфорт и удовольствие от вождения.

Skoda Octavia оснащена всем необходимым для безопасности и комфорта. Электронный ПТС гарантирует легкость и прозрачность всех сделок. Кондиционер с климат-контролем в двух зонах позволит создать идеальный микроклимат в салоне в любое время года. Тонированные стекла обеспечат уют и конфиденциальность внутри автомобиля.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю стильный и элегантный вид. Иммобилайзер обеспечивает надежную защиту от угона. Бортовой компьютер предоставит полную информацию о состоянии автомобиля и его параметрах.

Датчик дождя и датчик света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время поездки. Круиз-контроль позволяет удобно поддерживать постоянную скорость и избегать превышения допустимых значений.

Обогрев зеркал и сидений пригодятся в холодное время года, обеспечивая комфортную поездку даже в самые суровые условия. Центральный замок и усилитель рулевого управления упрощают управление автомобилем и обеспечивают надежность во время движения.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной ткани, которая придает ощущение комфорта и роскоши. Цвет салона - темный, создает атмосферу уюта и спокойствия. Ручная регулировка сиденья водителя и регулировка руля в двух плоскостях позволяют настроить автомобиль под свои индивидуальные предпочтения.

Электропривод зеркал и электростеклоподъемники обеспечивают удобство и функциональность в использовании. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность и стабильность на дороге.

Парктроник и камера заднего вида позволяют легко и безопасно парковаться, избегая неприятностей и повреждений. Подушки безопасности (фронтальные + боковые) обеспечивают надежную защиту в случае аварии.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля Skoda Octavia. Он станет надежным партнером на дороге и приятным спутником в повседневной жизни.

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