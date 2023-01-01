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Skoda Octavia
2018
1 889 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Skoda Octavia 2018

1 889 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7) Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AMT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 230753 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 039309
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 183

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уникальная возможность приобрести автомобиль Skoda Octavia, ввезенный в РФ из Германии в 2023 году. Этот автомобиль станет вашим надежным партнером на дороге, обеспечивая комфорт и удовольствие от вождения.

Skoda Octavia оснащена всем необходимым для безопасности и комфорта. Электронный ПТС гарантирует легкость и прозрачность всех сделок. Кондиционер с климат-контролем в двух зонах позволит создать идеальный микроклимат в салоне в любое время года. Тонированные стекла обеспечат уют и конфиденциальность внутри автомобиля.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю стильный и элегантный вид. Иммобилайзер обеспечивает надежную защиту от угона. Бортовой компьютер предоставит полную информацию о состоянии автомобиля и его параметрах.

Датчик дождя и датчик света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время поездки. Круиз-контроль позволяет удобно поддерживать постоянную скорость и избегать превышения допустимых значений.

Обогрев зеркал и сидений пригодятся в холодное время года, обеспечивая комфортную поездку даже в самые суровые условия. Центральный замок и усилитель рулевого управления упрощают управление автомобилем и обеспечивают надежность во время движения.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной ткани, которая придает ощущение комфорта и роскоши. Цвет салона - темный, создает атмосферу уюта и спокойствия. Ручная регулировка сиденья водителя и регулировка руля в двух плоскостях позволяют настроить автомобиль под свои индивидуальные предпочтения.

Электропривод зеркал и электростеклоподъемники обеспечивают удобство и функциональность в использовании. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность и стабильность на дороге.

Парктроник и камера заднего вида позволяют легко и безопасно парковаться, избегая неприятностей и повреждений. Подушки безопасности (фронтальные + боковые) обеспечивают надежную защиту в случае аварии.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля Skoda Octavia. Он станет надежным партнером на дороге и приятным спутником в повседневной жизни.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id039309

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