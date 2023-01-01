Skoda Octavia

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Skoda Octavia, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он также имеет только двух собственников из одной семьи.

Skoda Octavia 2017 года обладает множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Автомобиль оснащен 2-х зонным климат-контролем, который позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему усмотрению. Также присутствует камера заднего вида, которая обеспечит безопасную парковку и маневрирование задним ходом. Для вашего комфорта также предусмотрено подогрев сидений, что особенно приятно в холодное время года. И не забудьте о подсветке салона, которая создаст атмосферу уюта и комфорта внутри автомобиля.

Мы гарантируем качество и надежность этого автомобиля, так как он был приобретен у официального дилера. Оригинальный ПТС подтверждает законность и историю автомобиля.

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