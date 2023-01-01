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Skoda Octavia
2017
1 844 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Skoda Octavia 2017

1 844 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7) Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AMT (180 л.с.)
  • Комплектация Ambition
  • Год 2017
  • Пробег 153512 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 017784
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 001

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уважаемые клиенты!
Мы рады представить вам автомобиль Skoda Octavia, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он также имеет только двух собственников из одной семьи.

Skoda Octavia 2017 года обладает множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Автомобиль оснащен 2-х зонным климат-контролем, который позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему усмотрению. Также присутствует камера заднего вида, которая обеспечит безопасную парковку и маневрирование задним ходом. Для вашего комфорта также предусмотрено подогрев сидений, что особенно приятно в холодное время года. И не забудьте о подсветке салона, которая создаст атмосферу уюта и комфорта внутри автомобиля.

Мы гарантируем качество и надежность этого автомобиля, так как он был приобретен у официального дилера. Оригинальный ПТС подтверждает законность и историю автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о Skoda Octavia 2017 года выпуска.

id017784

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