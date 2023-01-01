Skoda Octavia

Уважаемые клиенты, мы рады представить Вам автомобиль Skoda Octavia 2020 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет только одного собственника.

Этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Кроме того, он обладает электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его качества.

Круиз-контроль, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, двухзонный климат контроль, электро складывание зеркал и передние и задние датчики парковки - все эти опции делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездок.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Все необходимые документы на руках.

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