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Skoda Octavia
2020
2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Skoda Octavia 2020

2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7) Рестайлинг
  • Модификация 1.8 AMT (180 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 111425 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 020762
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Уважаемые клиенты, мы рады представить Вам автомобиль Skoda Octavia 2020 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет только одного собственника.

Этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Кроме того, он обладает электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его качества.

Круиз-контроль, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, двухзонный климат контроль, электро складывание зеркал и передние и задние датчики парковки - все эти опции делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездок.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Все необходимые документы на руках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все Ваши вопросы и поможет выбрать автомобиль, который подойдет именно Вам. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Skoda Octavia!

id020762

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