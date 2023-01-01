Skoda Octavia
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- 1 владелец, электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское сервисное обслуживание
- Кондиционер
- Усилитель руля
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Тонированные стекла
- Ткань (Материал салона)
- Складывающееся заднее сиденье
- USB
- AUX
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Диски 16
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
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