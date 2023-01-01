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Skoda Octavia
2020
2 025 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Skoda Octavia 2020

2 025 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение III (A7) Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Комплектация Ambition
  • Год 2020
  • Пробег 48899 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 024586
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 068

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- 1 владелец, электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское сервисное обслуживание
- Кондиционер
- Усилитель руля
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Тонированные стекла
- Ткань (Материал салона)
- Складывающееся заднее сиденье
- USB
- AUX
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Диски 16
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

id024586

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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