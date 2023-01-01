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Skoda Octavia
2007
949 000 ₽
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Skoda Octavia 2007

949 000 ₽
Возможна доставка
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Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Skoda Octavia

Характеристики

  • Марка Skoda
  • Модель Octavia
  • Поколение II (A5)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 143737 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 62
  • VIN 047249
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Skoda Octavia

047249

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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