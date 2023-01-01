Skoda Octavia
Автомобиль куплен у официального дилера,1 владелец. Автомобиль продается с полным возвратом НДС.
Преимущества:
- Климат-контроль 2-зонный
- Подогрев передних сидений
- Электронная приборная панель
- Сенсорный экран с мультимедия
- Подогрев лобового стекла
- led оптика
- Электропривод зеркал
- Электроскладывание зеркал
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Парктроник перед/зад
- Стеклоочиститель заднего стекла
- Омыватель фар
- Мультируль
- Ассистент водителя при сближении
- Литые диски
018376